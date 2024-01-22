Сухина: Мне просто интересна работа в футболе

Бывший судья и функционер Станислав Сухина рассказал о своих планах на дальнейшую карьеру футбольного работника.

«Не могу сказать, что моя единственная мечта – работать начальником команды. Да и не сказать, что у меня сегодня куча предложений. Наверное, потому что сейчас идёт сезон. Но это я так думаю. А вообще, мне просто интересна работа в футболе как таковом», – приводит слова функционера «Чемпионат».

Также Сухина отметил, что он заинтересован в продолжении работы в футболе, поскольку любимым делом можно заниматься 24 часа без усталости.

Напомним, что Сухина являлся начальником команды в «Локомотиве», «Велесе» и «Факеле» после завершения судейской карьеры.