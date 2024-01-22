Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Селюк допустил уход Гбамбле из «Ахмата»

22 Января 2024 • 15:46 Комментировать
Ахмат
...
Урал
02.03 16:00

Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Нене Гбамбле, допустил уход своего клиента из грозненского клуба в зимнее трансферное окно.

По словам Селюка, в настоящий момент сторона футболиста пытается найти варианты для продолжения карьеры 21-летнего ивуарийца, так как в «Ахмате» он получает слишком мало игровой практики.

«Я вижу, что у Нене очень мало практики, думаем, куда он может перейти. Нужно договориться по поводу цены. Я был бы не против, если бы какой-то клуб его выкупил у «Ахмата», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

Напомним, Гбамбле перешёл в «Ахмат» в январе 2023 года. Из-за травмы в составе грозненской команды молодой вингер успел провести лишь 14 матчей, сумев отметиться в них одним голом и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает ивуарийца в 300 тысяч евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Селюк Ахмат Нене Гбамбле трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 22 Января
15:46
Агент Селюк допустил уход Гбамбле из «Ахмата»
14:47
В «Ахмате» заявили, что клуб работает над подписанием новых футболистов
11:47
В «Ахмате» сообщили, что «Зенит» не связывался с клубом по поводу Харина
21 Января
13:49
Агент Ловата: «Верю, что Лукас может стать одним из ключевых футболистов «Ахмата»
11:08
В «Ахмате» отреагировали на слова агента Тодоровича о разногласиях в переговорах по новому контракту
20 Января
09:32
«Урал» продлил контракт с Бегичем
09:22
Деменко: «Уверен, что Помазун готов к переезду в Европу»
19 Января
15:26
«Урал» продлил контракт с Щербицким
11:45
В «Урале» опровергли информацию об интересе клуба к вратарю «СКА-Хабаровска»
10:12
Агент Ловата: «У Лукаса чеченский менталитет, он настоящий боец»
09:44
Помазун: «Если ЦСКА скажет, что я нужен им в основу — вернусь»
09:30
Помазун заявил, что ради перехода в европейский клуб он готов пойти на снижение зарплаты
18 Января
13:58
В «Ахмате» рассказали, почему Даниэль Жуниор покинул клуб
11:30
В «Ахмате» раскрыли подробности подписания Ловата
28 Декабря
10:45
Иванов: «Чистяков мог бы пригодиться «Уралу»
26 Декабря
10:36
Мор: «В «Ахмате» поторопились с увольнением Ташуева»
24 Декабря
14:38
Агент Помазуна: «Текущий сезон Илья доиграет в «Урале», а дальше будем рассматривать предложения»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АХМАТ УРАЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Роналду: «Мне скоро 39, а я обошёл по голам такого молодого зверя, как Холанн» «Реал» решил судьбу Модрича ​Роналду выделил топ-команду Европы, игра которой ему нравится Моуринью прибыл в Барселону и ответил улыбкой на вопрос о смене Хави Роналду ответил, когда завершит карьеру Анчелотти: «Последний разговор с Винисиусом закончился тем, что он оформил хет-трик в ворота «Барселоны» Топ-5 самых дорогих игроков чемпионата Англии «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс Невероятный Роналду выиграл три индивидуальные награды Стало известно, как долго не сможет играть Салах
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании
Спортивные новости
Алькарас разгромил Кецмановича на пути в четвертьфинал Australian Open Калинская пробилась в 1/4 финала Australian Open Медведев справился с Боржесом и вышел в 1/4 финала Australian Open «Ак Барс» по буллитам одолел «Спартак» «Локомотив» разобрался с «Авангардом» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Января
18:58 · Россия. Премьер-лига
​Божович рассказал, какую команду хочет видеть чемпионом России
18:55 · Россия. Премьер-лига
Агент подтвердил, что Диа может перейти в «Спартак»
18:53 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» ведёт переговоры по трём защитникам
18:33 · Россия. Премьер-лига
​Камоцци высказался о ситуации с российским футболом
18:32 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» и «Локомотив» нацелились на форварда из Серии А слухи
18:27 · Россия. Премьер-лига
Зуев: «Слуцкий — топ тренер для России»
18:26 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» назвал ещё одного соперника на зимних сборах
18:20 · Россия. Премьер-лига
Каррера: «В моём «Спартаке» все были сильны»
18:10 · Россия. Премьер-лига
Бушманов высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ
17:56 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» не получил деньги за Севикяна
17:40 · Россия. Премьер-лига
​Известна позиция Семака по будущему Коваленко
17:31 · Россия. Премьер-лига
Первушин назвал клуб, в который лучше перейти Коваленко
17:17 · Россия. Премьер-лига
В «Фулхэме» рассказали, интересуются ли Кордобой
17:07 · Россия. Мелбет-Первая лига
Стало известно, будут ли «Химки» покупать нового вратаря
17:04 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Зенита» Эракович: «Приятно отмечать свой день рождения с партнёрами по команде»
Все новости
Рекомендуем