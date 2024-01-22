Агент Селюк допустил уход Гбамбле из «Ахмата»

Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Нене Гбамбле, допустил уход своего клиента из грозненского клуба в зимнее трансферное окно.

По словам Селюка, в настоящий момент сторона футболиста пытается найти варианты для продолжения карьеры 21-летнего ивуарийца, так как в «Ахмате» он получает слишком мало игровой практики.

«Я вижу, что у Нене очень мало практики, думаем, куда он может перейти. Нужно договориться по поводу цены. Я был бы не против, если бы какой-то клуб его выкупил у «Ахмата», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

Напомним, Гбамбле перешёл в «Ахмат» в январе 2023 года. Из-за травмы в составе грозненской команды молодой вингер успел провести лишь 14 матчей, сумев отметиться в них одним голом и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает ивуарийца в 300 тысяч евро.