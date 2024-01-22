Петржела: Радимов — шоумен, в лицо он мне ничего не сможет сказать

Бывший наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался о словах Владислава Радимова в адрес чешского специалиста.

Экс-полузащитник «сине-бело-голубых» ранее рассказал, что давал в долг деньги тренеру на азартные игры.

«Кто меня знает лично, знает, что у меня только профессиональные отношения с футболистами. Радимов — шоумен, в лицо он мне ничего не сможет сказать, не воспринимайте его всерьёз», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт». Также Властимил отметил, что никогда не делал того, о чём говорит Радимов.

Напомним, что Властимил Петржела руководил «Зенитом» с 2003 по 2006 год, взяв серебряные медали РПЛ.