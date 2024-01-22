​Жоазиньо продолжает говорить о желании снова играть в России

Полузащитник Жоазиньо в ближайшее время может покинуть клуб «Новоризонтино». По словам 35-летнего футболиста, он может расторгнуть контракт, поскольку получает мало игрового времени.

В то же время Жоазиньо отметил, что вешать бутсы на гвоздь он пока не планирует – у футболиста много сил для продолжения карьеры. Жоазиньо в очередной раз заявил о желании поиграть в России.

«Если будет предложение от российского клуба, то обязательно его рассмотрю. Слежу за «Сочи», которые идут пока на последнем месте. Если позовут меня, то никогда не скажу им нет. Всё возможно в этой жизни», - цитирует Жоазиньо Sport24.

Ранее в России Жоазиньо поиграл не только за «Сочи», но и за «Краснодар» и «Динамо».