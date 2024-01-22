Лапочкин оценил назначение судьи финала ЧМ-2018 в ЭСК РФС

Экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал назначение Нестора Питаны в ЭСК РФС.

«Если честно, ничего не жду от Питаны. Он будет просто высказывать свою точку зрения по конкретному игровому эпизоду. Если будет более широкое сотрудничество, то безусловно, это поможет», – приводит слова эксперта «РБ Спорт».

По мнению Лапочкина, сотрудничество с Питаной в любом случае является хорошим решением, однако Сергей отметил, что решения комиссии вызывают недоумение.

Напомним, что Нестор Питана был арбитром финального матча чемпионата мира в России между Францией и Хорватией, а также судил две решающих встречи Кубка Либертадорес.