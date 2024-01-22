​У Мелёхина нет предложений из Европы

Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин на сегодняшний день не имеет предложений от европейских клубов. Об этом рассказал агент Антон Железняков, который работает с 20-летним футболистом.

«Сейчас нет ничего конкретного по его возможному переходу в Европу, всё осталось на своих местах. Как я знаю, в клуб никто официально не обращался. В последнее время у меня не было звонков из Европы по Мелёхину», - цитирует Железнякова Metaratings.

В сезоне 2023/2024 Виктор Мелёхин провёл за «Ростов» 19 официальных матчей. В них защитник записал на свой счёт один забитый гол. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Мелёхина в 3,5 миллиона евро.

Добавим, что «Ростов» проводит зимние каникулы на 10-й позиции в турнирной таблице чемпионата России.