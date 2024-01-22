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Агент Сако: «Мы продвинулись в переговорах с «Ростовом»

22 Января 2024 • 15:16 Комментировать
Ростов
...
Крылья Советов
02.03 16:00

Нассер Диалло, агент защитника «Арда Кырджали» Умара Сако, рассказал о ходе переговоров по возможному переходу 27-летнего футболиста в «Ростов».

«Мы продвинулись в переговорах, но на данный момент ещё ничего не сделано, поэтому на сайтах клубов вы не видели новостей о подписании соглашения», — цитирует агента «РБ Спорт».

По словам Диалло, наиболее вероятен переход Сако в российский клуб на правах аренды.

В нынешнем сезоне защитник провёл в футболке болгарского клуба 20 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает Сако в 600 тысяч евро.

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Ростов трансферы футбола - зима 2024 Умар Сако Арда Кырджали Нассер Диалло ещё теги

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