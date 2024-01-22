В «Ахмате» заявили, что клуб работает над подписанием новых футболистов

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о работе грозненского клуба на трансферном рынке.

По словам Айдамирова, «Ахмат» работает над приобретением новых футболистов, однако на данном этапе никаких гарантий в этом вопросе нет.

«Трансферное окно у «Ахмата» ещё не закончилось. Ждать трансферов на вход? Мы сейчас ведём работу, а ждать или нет не знаю, уже как получится», — цитирует Айдамирова Metaratings.

После 18 туров РПЛ «Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков. Свой первый матч после зимнего перерыва грозненцы проведут 2 марта против «Урала».