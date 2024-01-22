Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Ахмате» заявили, что клуб работает над подписанием новых футболистов

22 Января 2024 • 14:47 Комментировать
Ахмат
...
Урал
02.03 16:00

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о работе грозненского клуба на трансферном рынке.

По словам Айдамирова, «Ахмат» работает над приобретением новых футболистов, однако на данном этапе никаких гарантий в этом вопросе нет.

«Трансферное окно у «Ахмата» ещё не закончилось. Ждать трансферов на вход? Мы сейчас ведём работу, а ждать или нет не знаю, уже как получится», — цитирует Айдамирова Metaratings.

После 18 туров РПЛ «Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков. Свой первый матч после зимнего перерыва грозненцы проведут 2 марта против «Урала».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ахмед Айдамиров Ахмат трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 22 Января
11:47
В «Ахмате» сообщили, что «Зенит» не связывался с клубом по поводу Харина
21 Января
13:49
Агент Ловата: «Верю, что Лукас может стать одним из ключевых футболистов «Ахмата»
11:08
В «Ахмате» отреагировали на слова агента Тодоровича о разногласиях в переговорах по новому контракту
20 Января
09:32
«Урал» продлил контракт с Бегичем
09:22
Деменко: «Уверен, что Помазун готов к переезду в Европу»
19 Января
15:26
«Урал» продлил контракт с Щербицким
11:45
В «Урале» опровергли информацию об интересе клуба к вратарю «СКА-Хабаровска»
10:25
Агент Тодоровича сообщил о разногласиях в переговорах с «Ахматом»
10:12
Агент Ловата: «У Лукаса чеченский менталитет, он настоящий боец»
09:44
Помазун: «Если ЦСКА скажет, что я нужен им в основу — вернусь»
09:30
Помазун заявил, что ради перехода в европейский клуб он готов пойти на снижение зарплаты
18 Января
13:58
В «Ахмате» рассказали, почему Даниэль Жуниор покинул клуб
11:30
В «Ахмате» раскрыли подробности подписания Ловата
28 Декабря
10:45
Иванов: «Чистяков мог бы пригодиться «Уралу»
26 Декабря
10:36
Мор: «В «Ахмате» поторопились с увольнением Ташуева»
24 Декабря
14:38
Агент Помазуна: «Текущий сезон Илья доиграет в «Урале», а дальше будем рассматривать предложения»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АХМАТ УРАЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Роналду: «Мне скоро 39, а я обошёл по голам такого молодого зверя, как Холанн» «Реал» решил судьбу Модрича ​Роналду выделил топ-команду Европы, игра которой ему нравится Моуринью прибыл в Барселону и ответил улыбкой на вопрос о смене Хави Роналду ответил, когда завершит карьеру Топ-5 самых дорогих игроков чемпионата Англии Анчелотти: «Последний разговор с Винисиусом закончился тем, что он оформил хет-трик в ворота «Барселоны» «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс Невероятный Роналду выиграл три индивидуальные награды Стало известно, как долго не сможет играть Салах
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом»
Спортивные новости
Алькарас разгромил Кецмановича на пути в четвертьфинал Australian Open Калинская пробилась в 1/4 финала Australian Open Медведев справился с Боржесом и вышел в 1/4 финала Australian Open «Ак Барс» по буллитам одолел «Спартак» «Локомотив» разобрался с «Авангардом» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Января
15:08 · Россия. Премьер-лига
Созин: «Уверен, в «Зените» уход Кругового не заметили»
14:57 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Что должен делать Абаскаль? Па-де-де плясать на бровке?»
14:47 · Россия. Премьер-лига
В «Ахмате» заявили, что клуб работает над подписанием новых футболистов
14:45 · Россия. Премьер-лига
​Питана вошёл в ЭСК РФС – он судил финал ЧМ-2018 в России
14:39 · Россия. Премьер-лига
Агент Барбоза: «Слуцкий ошибся, отказав «Бенфике»
14:30 · Россия. Премьер-лига
В «Эмполи» сообщили, что не получали предложения от «Локомотива» по Исмайли
14:22 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Эмполи» Исмайли отказался переходить в «Локомотив»
14:13 · Россия. Премьер-лига
Валуев: «Перевод Кругового в «Зенит-2» — это внутреннее дело клуба»
14:06 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Для меня очевидно, что Абаскаль должен доработать в «Спартаке»
13:58 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Спартака» Денисов — о своём отпуске: «Очень понравилось: было минус 30, холодно, отличная погода»
13:49 · Россия. Мелбет-Первая лига
Зуев: «Остались тёплые воспоминания от пребывания в ИМТ»
13:47 · Россия. Премьер-лига
Генеральный директор «Ахмата» опроверг интерес «Зенита» к Харину
13:41 · Россия. Мелбет-Первая лига
Зуев: «Переговоры с «Арсеналом» прошли за один день»
13:41 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Сочи» весной сделает все, чтобы остаться в РПЛ
13:32 · Россия. Премьер-лига
Агент Радмановаца: У Николы есть официальное предложение из Франции
Все новости
Рекомендуем