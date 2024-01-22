​Питана вошёл в ЭСК РФС – он судил финал ЧМ-2018 в России

Российский футбольный союз объявил о вхождении в состав экспертно-судейской комиссии (ЭСК) Нестора Питаны. Аргентинец является известным в прошлом арбитром, он завершил карьеру примерно полтора года назад. В 2018 году Питана работал в России на чемпионате мира и даже обслуживал финал турнира в «Лужниках» между сборными Франции и Хорватии (4:2).

РФС пожелал Питане плодотворной и качественной работы в составе ЭСК.

Стоит напомнить, что экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза рассматривает обращения клубов по судейским решениям после каждого тура.