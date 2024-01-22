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Агент Барбоза: «Слуцкий ошибся, отказав «Бенфике»

22 Января 2024 • 14:39 Комментировать
Бенфика
...
Эшторил
24.01 22:45

Известный португальский агент Паулу Барбоза отреагировал на информацию о том, что в 2019 году у российского специалиста Леонида Слуцкого была возможность возглавить лиссабонскую «Бенфику».

«Думаю, Слуцкий ошибся, отказав «Бенфике». Леонид – талантливый тренер, который смог бы там хорошо работать», — приводит слова Барбозы Metaratings.

Напомним, в период с 2017 по 2019 год Слуцкий работал в Европе, где возглавлял английский «Халл Сити» и нидерландский «Витесс». В конце 2019 года именитый специалист вернулся в Россию, возглавив «Рубин». В Казани тренер проработал до ноября 2022 года, а нынешней зимой он отправился в китайский «Шанхай Шэньхуа».

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Бенфика Леонид Слуцкий Паулу Барбоза ещё теги

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