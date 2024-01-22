Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об интересе «Зенита» к ряду российских футболистов на замену Данилу Круговому.

- Как пишут в СМИ, после ухода Кругового «Зенит» интересуется Скопинцевым, Хлусевичем, Тикнизяном и самарцем Горшковым. Они смогут заменить ушедшего игрока?

- Где заменить? На лавочке? Когда есть Дуглас Сантос, смысл кому-то туда идти? Пока он там будет играть, место будет занято. А уходить, чтобы просто сидеть на лавке и периодически играть, не интересно. Круговой посмотрел на это все и правильно решил уходить. Года идут, и надо играть.

- Вы считаете, что из вышеназванных футболистов никто не мог бы конкурировать с Дугласом Сантосом на позиции левого защитника?

- А зачем тогда будет нужен Сантос? Конкурировать-то можно, но играть будет Сантос. Уверен в этом на двести процентов. Если его куда-то в центр только передвинуть, но это тоже маловероятно.

- «Зенит» уже обратился в «Локомотив» по поводу трансфера Тикнизяна, то есть, видимо, выбор пал на него. Этот игрок более перспективен?

- Тикнизян больше проявлял себя в атаке. Очень много забивал, отдавал. Не знаю, нужен ли такой переход Тикнизяну. Он себя хорошо проявляет в «Локомотиве», и если будет вариант – уедет за рубеж.

- «Локомотив» выставил ценник в 12 млн евро, хотя его стоимость на Transfermarkt составляет 7 млн. евро. Почему завысили цену?

- Потому что «Зенит». Возьмите любого бразильца. Он стоит на Transfermarkt 3-5 млн евро, а мы покупаем по 10-15. Все деньги считают. Если можно подороже продать, это будут делать. А у «Зенита» деньги есть.

- ЦСКА хочет арендовать Кругового до конца сезона. «Зенит» его отпустит, как думаете?

- Это зависит от того, как руководители договорятся. Если они в нормальных отношениях, то зачем парню терять полгода? Если отношения натянутые, то Круговой будет играть за вторую команду.

- По вашим ощущениям, какой вариант наиболее вероятен?

- У нас такого бардака вообще не было. С «Зенитом» всегда были прекрасные отношения. Что туда уходила группа ребят, что обратно. Садырин там работал. А сейчас я вообще не понимаю ситуацию. Если парень не хочет играть, его можно отдать в аренду и получить какие-то деньги. Возможно, «Зенит» не хочет усиливать конкурента. А так хорошо, что Круговой решил уходить и выбрал футбол, а не лавочку и деньги. Но, к сожалению для «Зенита», Круговой оказался в ЦСКА.

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- Думаете, «Зенит» рассматривает ЦСКА как конкурента в борьбе за золотые медали?

- В этом сезоне, может, и нет, а на следующий год - да. То, что клуб вставляет палки в колеса игроку и упирается в негатив, – это его не красит. Тем более, речь идет о судьбе игрока. Никто не знает, как дальше сложится его карьера.

- Вчера Семак заявил, что у «Зенита» есть нехватка российских футболистов в заявочном листе. Означает ли это, что теперь взоры клуба будут обращены на российский рынок?

- Если российский рынок сделать на какой-нибудь Касабланке, или Ямайке, то возможно. У «Зенита» прекрасная академия. Одна из лучших в стране. Почему нет своих игроков в составе? Они уходят в другие клубы. У них нет никаких перспектив в «Зените». Предпочтение отдают латиноамериканцам. Хотя в последнее время «Зенит» не радует трансферами.

Елена Григорьевская