В «Эмполи» сообщили, что не получали предложения от «Локомотива» по Исмайли

Спортивный директор «Эмполи» Пьетро Аккарди отреагировал на информацию о том, что защитник итальянского клуба Адриан Исмайли отказался переходить в «Локомотив».

Аккарди усомнился в том, что эта информация правдива, так как «Эмполи» не получал предложения от «железнодорожников» по возможному переходу.

«Мы не получали никакого предложения от «Локомотива». Не думаю, что это вообще правда», — цитирует спортивного директора Sport24.

В текущем сезоне Исмайли провёл в составе «Эмполи» 16 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Рыночная стоимость 27-летнего албанца сейчас составляет 3 миллиона евро.