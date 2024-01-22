Игрок «Эмполи» Исмайли отказался переходить в «Локомотив»

Защитник «Эмполи» Адриан Исмайли отказался от перехода в «Локомотив». Об этом сообщил журналист Николо Скира.

По информации источника, московский клуб хотел заполучить 27-летнего албанца, интерес к которому проявлял ещё один неназванный клуб, однако Исмайли решил остаться в Италии.

В нынешнем сезоне Исмайли провёл в составе «Эмполи» 16 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Албании в 3 миллиона евро.

После 18 туров РПЛ «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 31 набранное очко.