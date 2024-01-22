Абаскаль и «Кадис»: Что это было

На выходных быстро вспыхнула, а затем так же стремительно погасла тема возможного ухода Гильермо Абаскаля из «Спартака» в «Кадис». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, что это было.

Что случилось?

Довольно неожиданно появились слухи, что «Кадис» рассматривал вариант приглашения Гильермо Абаскаля на пост главного тренера. Учитывая, что команда идёт в зоне вылета на 18-й строчке, потенциальная смена наставника не выглядит чем-то из ряда вон выходящим. Тем более что «Кадис» как раз уволил Серхио Гонсалеса, так что вакансия стала свободной. При этом сам Абаскаль уже трудился в клубе, занимая, правда, должность заместителя технического секретаря, так что не очень понятно, чем он конкретно занимался. Однако факт в том, что он «Кадису» знаком.

Новость появилась стремительно, но так же стремительно сошла на нет. В самом «Кадисе» заявили, что Абаскаль не возглавит клуб. По данным прессы, виной тому стал финансовый вопрос. «Кадис» и так небогатый клуб, а сейчас надо выплачивать неустойку уволенному Гонсалесу, платить зарплату новому тренеру, при этом «Спартак», вероятно, хотел бы получить и выплату за уход Абаскаля. В итоге испанец остаётся во главе «красно-белых». Однако интереснее поразмышлять не над итогом, а над тем, что это вообще было.

Был ли интерес «Кадиса» к Абаскалю?

Это, пожалуй, самый интересный вопрос. Как многие болельщики воспринимают «наличие заинтересованности» к какому-то тренеру или игроку, о котором пишет пресса? Сразу появляются мысли, что какой-то клуб рассматривает исполнителя в качестве усиления, оценивает финансовую составляющую, обращается к его агенту и так далее. На деле же часто ситуация выглядит иначе. Когда клуб ищет игрока или тренера, как правило, именно их представители и обращаются с предложением рассмотреть его кандидата. Иными словами, руководство «Кадиса» вполне могло рассмотреть кандидатуру Абаскаля, но совсем не факт, что это клуб обратил на него внимание, а не представитель тренера просил обратить внимание. Учитывая же карьеру наставника, как он находил работу в разных странах, можно с уверенностью сказать, что у него отличные агенты.

Мог ли «Кадис» в целом заинтересоваться Абаскалем? На самом деле вполне. Речь идёт о совсем нетоповом клубе, который не может себе позволить позвать крепкого даже по местным меркам наставника. Абаскаль же к 34 годам имеет опыт работы в разных чемпионатах, что подтверждает его высокую адаптивность. Он трудился и трудится с футболистами национальных команд, у него отличное футбольное образование. При этом он «свой» – не просто испанец, но ещё и андалузец. То есть не стоит исключать, что Абаскаль мог бы при определённых раскладах получить приглашение возглавить «Кадис».

Однако в текущей ситуации вряд ли «Кадис» готов был делать ставку на молодого тренера без опыта в Испании. Клубу надо спасаться от вылета, и это не время для эксперимента. Абаскаль – это всё же «кот в мешке». Можно попробовать сделать на него ставку в начале сезона, когда есть время для исправления ошибок. Однако в критической ситуации звать тренера без истории успеха, без опыта в Испании – это был бы огромный риск.

Был ли интерес Абаскаля?

Нет сомнений, что Абаскаль хочет поработать в большом чемпионате, а уж вернуться на родину он наверняка мечтает. Всем очевидно, что работа в «Спартаке» для испанца не может являться пределом мечтаний. Тем не менее уход сейчас в «Кадис» был бы большим риском. Андалузский клуб очень близок к вылету из элиты, и исправить это будет крайне сложно. Опередить «Севилью» и «Сельту», у которых лучшие возможности, «Кадису» очень трудно, от «Мальорки» и «Вильярреала» отставание составляет 5 очков, а от «Алавеса» и «Райо Вальекано» – и вовсе 8. В этой ситуации возглавить сейчас «Кадис» – это почти гарантированный вылет, и для Абаскаля это плохой вариант вернуться на родину.

В «Спартаке» ситуация выглядит лучше. «Красно-белые» на шесть баллов отстают от второго «Зенита», на восемь – от первого «Краснодара», а до третьего «Динамо» – всего-то три балла. Кроме того, в России в разгаре борьба за трофей Кубка России. С точки зрения карьеры почти гарантированный вылет из испанской элиты хуже, чем потенциальный успех в нашем чемпионате. Лучше уж тот же «Кадис» летом принять в Сегунде и добиться повышения в классе.

А зачем всё это было тогда?

По факту получается, что «Кадис» вряд ли мог всерьёз заинтересоваться Абаскалем, а сам тренер едва ли принял бы предложение. Тогда откуда слухи? Есть чёткое ощущение, что это простая игра в давление. Год назад испанец таким ходом выторговал себе новый контракт в «Спартаке». Если кто забыл, прошлой зимой ходили слухи, что Абаскаль рассматривается «Севильей». На фоне этих разговоров «красно-белые» переподписали соглашение с тренером на лучших условиях.

Сейчас Абаскаль, конечно, не хотел нового контракта, да и результаты к этому не располагают. Однако информация об интересе к нему со стороны «Кадиса» возникла в тот самый момент, когда в «Спартаке» публично сказали, что смена тренера – в целом возможное развитие событий. В этот момент появляется информация, что наставником интересуются в Ла Лиге, что как бы подчёркивает его значимость.

В общем всё это выглядит игрой. Кажется, Абаскаль, с одной стороны, решил заставить понервничать руководство «Спартака», с другой – напомнить о себе в Испании. В конце концов другие местные клубы, которые не знали или забыли о существовании такого тренера, теперь могут иметь его в виду. Так или иначе, Абаскаль сейчас из «Спартака» никуда не уйдёт. Однако очевидно, что ситуация накаляется, раз тренер готов использовать подобные игры публично.

Роман Андреев