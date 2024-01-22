Генеральный директор «Ахмата» опроверг интерес «Зенита» к Харину

Ахмед Айдамиров, генеральный директор «Ахмата», прокомментировал слухи об интересе «Зенита» к защитнику грозненцев Евгению Харину.

«Мы узнали эту новость только от вас. С нами никто не связывался, в клуб ничего не приходило. На данный момент это чьи-то фантазии», — приводит слова функционера «Ахмата» «Спорт-Экспресс». Ранее спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев также опроверг возможный переход Харина в петербургский клуб.

В 18 матчах нынешнего сезона Евгений Харин отметился двумя ассистами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего игрока в 1,8 миллионов евро.