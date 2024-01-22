Тарханов: «Сочи» весной сделает все, чтобы остаться в РПЛ

Бывший главный тренер многих клубов РПЛ Александр Тарханов оценил перспективы «Сочи» во второй половине сезона чемпионата.

«Я думаю, что «Сочи» весной сделает все, чтобы остаться в РПЛ. Они ни вылетят, им удастся сохранить место в РПЛ. Сейчас там подбирается хорошая команда, там есть опытные ребята, которые могут помочь в решении этой задачи», — приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что клуб из Олимпийской столицы замыкает турнирную таблицу Российской премьер-лиги после 18-ти туров. В декабре прошлого года Роберт Морено сменил Александра Точилина на тренерской должности «Сочи».