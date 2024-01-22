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Агент Радмановаца: У Николы есть официальное предложение из Франции

22 Января 2024 • 13:32 Комментировать

Боян Минич, представитель игрока «Балтики» Николы Радмановаца, прокомментировал интерес к игроку калининградцев.

«У Николы действительно есть официальное предложение из Франции, от хорошего клуба. В то же время мы общаемся с «Балтикой» о возможном продлении контракта. В течении десяти дней должно быть окончательное решение», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Минич также отметил, что его клиенту нравится Россия, и у игрока хорошие отношения с главным тренером команды Сергея Игнашевича.

Напомним, что Радмановац провёл 23 матча в составе калининградцев в рамках всех состязаний. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего игрока в 800 тысяч евро.

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