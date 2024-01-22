В «Сочи» сообщили об отсутствии предложений по Макарчуку

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался о будущем защитника клуба Артёма Макарчука.

Напомним, в прошлом году ходили слухи о возможном переходе российского футболиста в московский «Спартак».

«Конкретно нам не было предложений», — цитирует Рубашко «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Макарчук провёл за «Сочи» 19 матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего защитника в 2,5 миллиона евро.

Отметим, что после 18 туров сочинцы занимают последнее 16-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 11 набранных очков.