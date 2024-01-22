Ветеран «Зенита» Константин Лепёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об интересе питерского клуба к ряду российских футболистов.

- Как пишут в СМИ, после ухода Кругового «Зенит» интересуется Скопинцевым, Хлусевичем, Тикнизяном и самарцем Горшковым. Кто из них вам больше нравится, как футболист?

- Тикнизян – самый яркий из этих ребят, но он играет не совсем на этой позиции. Я не думаю, что интерес к этим игрокам как-то связан с уходом Кругового. Это плановая работа «Зенита», который отслеживает всех, кто более-менее проявляет себя в РПЛ. Было бы удивительно, если бы на них обращали внимание все, кроме «Зенита».

- Кто-то из них мог бы вытеснить Дугласа Сантоса с позиции левого защитника?

- Если кто-то из вышеназванных игроков и смог бы конкурировать с Сантосом, то не успешнее, чем сам Круговой. На данном этапе позиция Сантоса на поле не обсуждается. Именно поэтому Круговой и покинул питерский клуб.

- Получается, лучшим левым защитникам с российским паспортом не стоит идти в «Зенит», потому что они сядут в запас?

- На многие позиции в «Зенит» идти не стоит. Но футболисты зарабатывают деньги, и я не думаю, что кто-то откажется от условий, которые может предложить «Зенит». Только единицы, которые хотят играть. А можно прийти и через полгода, например, уехать куда-нибудь в Эмираты.

- «Зенит» уже обратился в «Локомотив» по поводу трансфера Тикнизяна, то есть, видимо, выбор пал на него. Почему?

- Все эти игроки в РПЛ бросаются в глаза, поэтому и «Зенит» хочет их видеть у себя. Они очень яркие. Все зависит о желания самих футболистов и экономических моментов. Не думаю, что их будут покупать за 100 млн. евро.

- «Локомотив» выставил ценник в 12 млн евро, хотя стоимость Тикнизяна на сайте Transfermarkt составляет 7 млн евро. Почему завысили цену?

- Все эти цены нереальны. Реальная стоимость – это та, за которую футболиста купили. Остальное – просто оценки, размышления и пиар. Если игрока покупают за 2 рубля, значит, это его цена.

- ЦСКА хочет арендовать Кругового до конца сезона. Надо ли «Зениту» его отпускать?

- Конечно. Если принято решение не использовать его в основной команде. И «Зениту», и Круговому это было бы выгоднее. Клуб хоть какие-то деньги мог бы за него получить.

Реклама

- Как думаете, клубы сумеют договориться, или «Зенит» проявит принципиальность?

- Не знаю. Надеюсь, что вопрос принципиальности на таком высоком уровне стоять не будет. Серьезные бизнесмены свои личные эмоции не будут включать в процесс работы клуба. Игрок просто не хочет оставаться в команде, а у нас никогда не было рабства. Клуб не смог найти способы оставить его, хотя возможности у «Зенита» есть и он предлагал игроку контракт. Но не мог гарантировать место в составе. Сантос сейчас неприкасаем. В ЦСКА проще пробиться в основу.

- Вчера Семак заявил, что у «Зенита» есть нехватка российских игроков в заявочном листе. Означает ли это, что теперь взоры клуба будут обращены на российский рынок?

- Да. Раз так заявлено. На российский рынок питерцы смотрят всегда, просто сейчас так сложилось, что в команде много иностранцев.

Елена Григорьевская