Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лепёхин: «Не думаю, что Скопинцев, Хлусевич, Тикнизян и Горшков могут успешнее конкурировать с Дугласом Сантосом, чем Круговой» эксклюзив

22 Января 2024 • 13:19 Комментировать

Ветеран «Зенита» Константин Лепёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об интересе питерского клуба к ряду российских футболистов.

- Как пишут в СМИ, после ухода Кругового «Зенит» интересуется Скопинцевым, Хлусевичем, Тикнизяном и самарцем Горшковым. Кто из них вам больше нравится, как футболист?

- Тикнизян – самый яркий из этих ребят, но он играет не совсем на этой позиции. Я не думаю, что интерес к этим игрокам как-то связан с уходом Кругового. Это плановая работа «Зенита», который отслеживает всех, кто более-менее проявляет себя в РПЛ. Было бы удивительно, если бы на них обращали внимание все, кроме «Зенита».

- Кто-то из них мог бы вытеснить Дугласа Сантоса с позиции левого защитника?

- Если кто-то из вышеназванных игроков и смог бы конкурировать с Сантосом, то не успешнее, чем сам Круговой. На данном этапе позиция Сантоса на поле не обсуждается. Именно поэтому Круговой и покинул питерский клуб.

- Получается, лучшим левым защитникам с российским паспортом не стоит идти в «Зенит», потому что они сядут в запас?

- На многие позиции в «Зенит» идти не стоит. Но футболисты зарабатывают деньги, и я не думаю, что кто-то откажется от условий, которые может предложить «Зенит». Только единицы, которые хотят играть. А можно прийти и через полгода, например, уехать куда-нибудь в Эмираты.

- «Зенит» уже обратился в «Локомотив» по поводу трансфера Тикнизяна, то есть, видимо, выбор пал на него. Почему?

- Все эти игроки в РПЛ бросаются в глаза, поэтому и «Зенит» хочет их видеть у себя. Они очень яркие. Все зависит о желания самих футболистов и экономических моментов. Не думаю, что их будут покупать за 100 млн. евро.

- «Локомотив» выставил ценник в 12 млн евро, хотя стоимость Тикнизяна на сайте Transfermarkt составляет 7 млн евро. Почему завысили цену?

- Все эти цены нереальны. Реальная стоимость – это та, за которую футболиста купили. Остальное – просто оценки, размышления и пиар. Если игрока покупают за 2 рубля, значит, это его цена.

- ЦСКА хочет арендовать Кругового до конца сезона. Надо ли «Зениту» его отпускать?

- Конечно. Если принято решение не использовать его в основной команде. И «Зениту», и Круговому это было бы выгоднее. Клуб хоть какие-то деньги мог бы за него получить.

Реклама


- Как думаете, клубы сумеют договориться, или «Зенит» проявит принципиальность?

- Не знаю. Надеюсь, что вопрос принципиальности на таком высоком уровне стоять не будет. Серьезные бизнесмены свои личные эмоции не будут включать в процесс работы клуба. Игрок просто не хочет оставаться в команде, а у нас никогда не было рабства. Клуб не смог найти способы оставить его, хотя возможности у «Зенита» есть и он предлагал игроку контракт. Но не мог гарантировать место в составе. Сантос сейчас неприкасаем. В ЦСКА проще пробиться в основу.

- Вчера Семак заявил, что у «Зенита» есть нехватка российских игроков в заявочном листе. Означает ли это, что теперь взоры клуба будут обращены на российский рынок?

- Да. Раз так заявлено. На российский рынок питерцы смотрят всегда, просто сейчас так сложилось, что в команде много иностранцев.

Елена Григорьевская

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Константин Лепёхин
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Роналду: «Мне скоро 39, а я обошёл по голам такого молодого зверя, как Холанн» «Реал» решил судьбу Модрича ​Роналду выделил топ-команду Европы, игра которой ему нравится Моуринью прибыл в Барселону и ответил улыбкой на вопрос о смене Хави Роналду ответил, когда завершит карьеру Топ-5 самых дорогих игроков чемпионата Англии Анчелотти: «Последний разговор с Винисиусом закончился тем, что он оформил хет-трик в ворота «Барселоны» «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс Невероятный Роналду выиграл три индивидуальные награды Стало известно, как долго не сможет играть Салах
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку
Спортивные новости
Алькарас разгромил Кецмановича на пути в четвертьфинал Australian Open Калинская пробилась в 1/4 финала Australian Open Медведев справился с Боржесом и вышел в 1/4 финала Australian Open «Ак Барс» по буллитам одолел «Спартак» «Локомотив» разобрался с «Авангардом» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Января
14:06 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Для меня очевидно, что Абаскаль должен доработать в «Спартаке»
13:58 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Спартака» Денисов — о своём отпуске: «Очень понравилось: было минус 30, холодно, отличная погода»
13:49 · Россия. Мелбет-Первая лига
Зуев: «Остались тёплые воспоминания от пребывания в ИМТ»
13:47 · Россия. Премьер-лига
Генеральный директор «Ахмата» опроверг интерес «Зенита» к Харину
13:41 · Россия. Мелбет-Первая лига
Зуев: «Переговоры с «Арсеналом» прошли за один день»
13:41 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Сочи» весной сделает все, чтобы остаться в РПЛ
13:32 · Россия. Премьер-лига
Агент Радмановаца: У Николы есть официальное предложение из Франции
13:23 · Россия. Премьер-лига
В «Сочи» сообщили об отсутствии предложений по Макарчуку
13:16 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин: «Тикнизян мог бы усилить «Зенит»
13:06 · Россия. Премьер-лига
Агент сообщил, что Кади не покинет зимой «Краснодар»
12:05 · Россия. Премьер-лига
В «Сочи» высказались о возможном уходе Нобоа из клуба
11:47 · Россия. Премьер-лига
В «Ахмате» сообщили, что «Зенит» не связывался с клубом по поводу Харина
11:39 · Россия. Премьер-лига
В «Карабахе» опровергли информацию о предложении «Рубина» по Андраде
11:28 · Россия. Премьер-лига
Агент Батчи: «К Жоау был интерес со стороны европейских клубов, но он хочет помочь «Краснодару» завоевать чемпионство»
11:19 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Балтики» Радмановац может продолжить карьеру во Франции
Все новости
Рекомендуем