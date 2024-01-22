В «Сочи» высказались о возможном уходе Нобоа из клуба

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба полузащитника Кристиана Нобоа.

Ранее сообщалось, что 38-летний Нобоа согласовал контракт с эквадорским клубом «Эмелек».

«Я думаю, надо набраться немного терпения. Как будет что-то конкретное, мы скажем. Пока ничего комментировать нет смысла, так как конкретики нет», — приводит слова Рубашко «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Нобоа провёл за «Сочи» 14 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Отметим, что сейчас южане занимают последнее 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков в 18 матчах.