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В «Ахмате» сообщили, что «Зенит» не связывался с клубом по поводу Харина

22 Января 2024 • 11:47 Комментировать
Ахмат
...
Урал
02.03 16:00

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев отреагировал на информацию о том, что «Зенит» проявляет интерес к полузащитнику грозненской команды Евгению Харину.

Ранее сообщалось, что петербургский клуб видит в Харине альтернативу защитнику «Локомотива» Наиру Тикнизяну, за которого придётся заплатить до 12 миллионов евро.

«Представители «Зенита» с нами не связывались касательно Харина», — цитирует Газзаева «Матч ТВ».

В текущем сезоне 28-летний Харин провёл за «Ахмат» 18 матчей, в которых сумел отметиться двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 1,8 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ахмат Евгений Харин Руслан Газзаев ещё теги

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