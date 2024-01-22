В «Ахмате» сообщили, что «Зенит» не связывался с клубом по поводу Харина

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев отреагировал на информацию о том, что «Зенит» проявляет интерес к полузащитнику грозненской команды Евгению Харину.

Ранее сообщалось, что петербургский клуб видит в Харине альтернативу защитнику «Локомотива» Наиру Тикнизяну, за которого придётся заплатить до 12 миллионов евро.

«Представители «Зенита» с нами не связывались касательно Харина», — цитирует Газзаева «Матч ТВ».

В текущем сезоне 28-летний Харин провёл за «Ахмат» 18 матчей, в которых сумел отметиться двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 1,8 миллиона евро.