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Защитник «Балтики» Радмановац может продолжить карьеру во Франции

22 Января 2024 • 11:19 Комментировать
Балтика
...
Сочи
02.03 16:00

Защитник «Балтики» Никола Радмановац может стать игроком клуба французской Лиги 1.

По информации «РБ Спорт», французский клуб уже сделал официальное предложение о покупке сербского футболиста. При этом отмечается, что «Балтика» не хочет отпускать своего игрока и постарается его удержать.

Напомним, Радмановац перешёл в «Балтику» летом 2022 года. В текущем сезоне 26-летний защитник провёл в составе калининградской команды 23 матча, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает серба в 800 тысяч евро.

Отметим, что после 18 туров РПЛ «Балтика» занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.

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