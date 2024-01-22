Утонут или выплывут: Станет ли Морено для «Сочи» как Карпин для «Ростова»

Нынешней зимой футбольный клуб «Сочи» затеял масштабную перестройку в надежде избежать весной вылета из Российской премьер-лиги. В частности, главным тренером «барсов» был назначен 46-летний испанский специалист Роберт Морено, бывший наставник сборной Испании и «Монако». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, что из этого получится.

Камбэк с Федотовым

Летне-зимнюю часть чемпионата России «Сочи» провёл очень плохо. 11 очков за 18 туров и последнее место в таблице говорят сами за себя. Вспышки сочинцев со знаком «плюс» были единичными. Такие, как разгром на выезде «Урала» и камбэк дома против «Динамо». В основном были унылые поражения, коих набралось аж 13. Слегка подсластить пилюлю «барсам» могла победа в последнем туре прошлого года над «Оренбургом», но черноморцы умудрились упустить её в добавленное время.

Надо отметить, что четыре года назад «Сочи» уже попадал в подобную негативную турнирную ситуацию. В свой первый сезон в Премьер-лиге. Тогда «барсы» удачно выцепили себе в декабре Владимира Федотова, до того поставившего симпатичную игру «Оренбургу». С будущим главным тренером ЦСКА «барсы» вспорхнули во второй части сезона с последнего места и финишировали над зоной стыков. Несмотря на то что в последних двух турах им были засчитаны технические поражения за неявки на выезды из-за больных коронавирусом.

Вместо якорей – кто?

Сейчас «Сочи» избавляется от балласта. Команду покинули приносившие ей мало пользы Мещанинов, Мелкадзе и Иван Игнатьев. Если ручкой помашет Джорджевич, это также не станет особой потерей. Больший ущерб «барсам» нанесёт возможный уход Нобоа, который не играл регулярно из-за травм, но мог точечно принести результат аховым дальним ударом или конфетной диспетчерской передачей.

Перешли к данному моменту в «Сочи» 30-летний защитник Дмитрий Чистяков (арендован у «Зенита»), 23-летний австрийский полузащитник Александар Юкич (раньше играл за «Аустрию»), 24-летний армянский хавбек Оганнес Арутюнян (выступал за «Пюник») и 21-летний венесуэльский нападающий Сауль Гуарирапа (бывший клуб – «Каракас»).

А может, опять Кокорин?

Чистяков способен действительно усилить команду «Сочи», потенциально Сутормин с Ерохиным – тоже. Про уже пришедших зимой в стан «барсов» легионеров трудно что-то сказать. А какая трансферная кампания была у «Сочи» зимой-2019/2020, после которой черноморцы вернулись в чемпионат на ура? Пришли Адиль Рами, Эрик Варданян и Жанелли Имбула – на троих они провели за команду два матча.

Но те трансферные провалы перекрыл сделавший разницу Кокорин. Он попал в опалу в «Зените» после возвращения из-за решётки и был сослан в благоприятную аренду в «Сочи», где за 10 матчей забил 7 мячей. Может, и сейчас «барсам» приглядеться к Кокорину? А то он закисать стал в кипрском «Арисе». Глядишь, тряхнёт стариной и опять устроит черноморцам подъём по таблице. Не шутка.

Почему тренер-иностранец?

Есть критика «Сочи» за выбор Роберта Морено в качестве главного тренера. Мол, опять привезли в чемпионат России непонятно какого иностранца. Но давайте рассудим. До этого «Сочи» делал ставку как раз на российских специалистов. Федотов на пике ушёл на повышение в ЦСКА, Точилин с Гараниным не потянули Премьер-лигу. Не получилось и у Бердыева с Хохловым, их уровень сейчас Первая лига.

Поэтому решило руководство «Сочи» сделать выбор в пользу перспективного иностранного наставника. Морено – тренер не простой. В смысле, креативный. Ищет свои подходы. Как и Моуринью, не играл в футбол профессионально. Утверждает, что нет варианта, при котором «Сочи» весной вылетит из Премьер-лиги. Только не переборщить бы с самоуверенностью.

Кому гарантирована прописка в РПЛ

Если окинуть взглядом турнирную таблицу РПЛ, что можно сквозь строк увидеть? В том числе и то, что практически железная прописка в РПЛ есть всего у нескольких клубов. И это топы – «Зенит», «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, «Динамо». Плюс «Краснодар». Да и то «Динамо» вылетало в 2016 году. «Рубин» дважды становился чемпионом в конце нулевых – а недавно умудрился побывать в Первой лиге.

О чём речь? О том, что клуб должен понимать свою значимость и верить в неё. У «Краснодара» чемпионские перспективы обнаружились только в этом сезоне, но раньше комплекс у него был только насчёт первого места. Ну ладно, ещё насчёт второго. Бронзовые медали «быки» забирали не раз и в еврокубки попадали регулярно. Они смогли быстро обрести менталитет команды, плюс-минус равной большим столичным клубам. За последние десять лет «Краснодар» никогда не боролся за выживание и откровенно провалил только один сезон, заняв в нём десятое место.

Нужны гарантии

Возьмём «Крылья Советов», бьющиеся сейчас за условно еврокубковые позиции. В позапрошлом сезоне у них был похожий турнирный ход, но в прошлом им пришлось избегать вылета. А с создания чемпионата России «Крылья» не разу не опускались в Первую лигу до 2014 года. Сейчас «Урал» выступает в «вышке» с 2013 года. Но такие серии у провинциальных клубов имеют свойство заканчиваться. Как в своё время у долго не вылетавших «Амкара», «Спартака-Нальчика». Помимо этих команд, в разные годы до высоких мест в чемпионатах России добирались такие клубы, как «Алания», «Сатурн», «Анжи», «Кубань». И куда они потом делись?

Поэтому закрадывается крамольная мысль. По большому счёту, вылетит «Сочи» из Премьер-лиги в этом сезоне или не вылетит, не так уж и важно. Принципиальнее твёрдо стоять на ногах вне зависимости от этого. Не скатиться потом по дорожке «Уфы» и «Ротора» ещё на ступеньку ниже во Вторую лигу, а вернуться назад в РПЛ. Не будем говорить про долгосрочную перспективу – скажем про среднесрочную. Нужны, как говорится, гарантии. Если команду постигнет неудача, клуб не должен из-за этого опускать руки и валиться на новое дно дальше.

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Кем вдохновиться

В принципе, для «Сочи» было бы неплохо в турнирном отношении стать вторым «Ростовом». Тот тоже брал серебряные медали не так давно – в 2016 году. Тогда ростовчане вообще сами упустили чемпионство – не надо было проигрывать в одном из последних туров аутсайдеру «Мордовии». Нельзя сказать, что после этого «Ростов» был стабилен, но ниже одиннадцатого места по итогу он не опускался. А в прошлое сезоне боролся за второе.

В этом чемпионате дела у «Ростова» идут похуже. Он побывал рядом с зоной стыков, но наверняка справится. Почему так получается? Потому что клуб нашёл именно своего тренера. Карпину хватает тех футболистов, которые у него есть. При этом «Ростов» не покупает ему сумасшедших исполнителей. Там много местных молодых и мало легионеров. Теперь финальный вопрос: окажется Морено для «Сочи» как Карпин для «Ростова»?

Кирилл Иванцов