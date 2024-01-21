Форвард ЦСКА Мусаев: «С такими мастерами много времени на адаптацию не надо»

Новичок ЦСКА Тамерлан Мусаев ответил на вопрос о своей адаптации в коллективе.

Напомним, этой зимой 22-летний футболист перебрался в стан «армейцев» из «Балтики».

«С такими мастерами много времени на адаптацию не надо. Вообще прекрасно себя тут ощущаю, мне все нравится. Будем дальше работать», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

В первой половине сезона форвард принял участие в 25 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и записал на свой счет две результативные передачи.

21 января ЦСКА разгромил в товарищеском матче оманский «Сохар» (4:1). Мусаев вышел на замену в самом начале второго тайма и не смог отметиться голевыми действиями.