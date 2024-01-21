Циклаури: «Спартак» всегда должен бороться за чемпионство

Бывший форвард «Крыльев Советов» Зураб Циклаури высказался о работе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Если судить по результатам, у него не получается в «Спартаке». «Спартак» — это самая популярная команда в России, клуб должен всегда бороться за чемпионство, но в силу разных причин не удается», — цитирует Циклаури «Матч ТВ».

«Красно-белые» завершили первую часть сезона на пятой строчке в Российской премьер-лиге. В активе команды Гильермо Абаскаля 30 зачетных баллов после 18 сыгранных туров.

Возобновление чемпионата после зимнего перерыва состоится в самом начале марта.



