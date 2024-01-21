Циклаури назвал тренера, который может заменить Абаскаля в «Спартаке»

Бывший нападающий «Крыльев Советов» Зураб Циклаури поделился мнением о том, кто бы мог заменить Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».

«Мне нравится Черчесов. Станислав Саламович играл в «Спартаке», тренировал, он знает о клубе все. У него есть правильная ментальность, он становился чемпионом за границей», — приводит слова Циклаури «Матч ТВ».

Эксперт отметил, что возвращение Черчесова в «Спартак» с последующим чемпионством стало бы красивой историей.

После 18 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, сумев заработать 30 очков.