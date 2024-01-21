Бышовец оценил трансферную кампанию «Зенита»

Российский тренер Анатолий Бышовец поделился комментарием о зимних трансферах санкт-петербургского «Зенита».

«Я бы не стал говорить, что «Зенит» сильно усилился в зимнее трансферное окно. Команда имеет состав, в котором равноценность игроков в целом и создает сбалансированность, а также условия для ротации», — приводит слова Бышовца Betonmobile.

По мнению эксперта, «Краснодар» сможет составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за золотые медали Российской премьер-лиги.

Напомним, на данный момент состав «сине-бело-голубых» пополнили Ильзат Ахметов, Нино, Артур и Энрике Педро.

После 18 туров «Зенит» идет на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.