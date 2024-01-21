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Испанский журналист подтвердил интерес «Кадиса» к Абаскалю эксклюзив

21 Января 2024 • 20:40 Комментировать
Кадис
...
Атлетик Б
28.01 18:15

Журналист из Кадиса Оскар Вальехо в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном назначении главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в испанский «Кадис».

— Да, действительно «Кадис» активно ищет нового тренера и, как я понимаю, Гильермо Абаскаль действительно в числе кандидатов, но не только он один. Не знаю, приоритетный ли это вариант для «Кадиса», но точно знаю, что тренер должен быть назначен в самое ближайшее время.

«Спартак» может запросить за Абаскаля компенсацию, «Кадис» будет ее платить?

— Не думаю, что «Кадис» готов будет заплатить другой команде за тренера. «Спартак» может запросить 2 миллиона евро? Для «Кадиса» это огромные деньги, невероятная сумма.

Абаскаль не собирается в «Кадис» — источник

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кадис Гильермо Абаскаль Оскар Вальехо ещё теги

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