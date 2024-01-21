«Чемпионство «Спартака» в текущем сезоне станет сенсацией» — Рианчо

Экс-тренер столичного «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о перспективах «красно-белых» в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

«Возможно ли чемпионство «Спартака» в этом сезоне? В футболе возможно все. Чемпионство «Спартака» в этом сезоне будет сенсацией, учитывая их положение в таблице, но шансы на это сохраняются», — приводит слова Рианчо портал «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне подопечные Гильермо Абаскаля провели 18 матчей, в которых смогли набрать 30 баллов. Благодаря такому количеству очков «Спартак» занимает пятую строчку в чемпионате России. Отставание «красно-белых» от лидирующего «Краснодара» составляет восемь очков.