Ловчев высказался о позднем выходе «Спартака» из отпуска

Футболисты «Спартака» достаточно поздно вышли из зимнего отпуска – 19 января. Комментарий на этот счёт дал ветеран клуба Евгений Ловчев. По его словам, оценить такое решение пока сложно.

«Любой тренер, уходя в отпуск, расписывает, как провести предсезонку, какие игры ему нужны. Я не могу быть объективен, потому что в наше время было по-другому. Мы начинали играть только в апреле, а сейчас раньше. Говорить что-то будем, когда возобновится сезон, по результатам», - цитирует Ловчева Metaratings.

В понедельник «Спартак» отправится на первый зимний учебно-тренировочный сбор в ОАЭ.

Отметим, что после первой части сезона, которая включила в себя восемнадцать туров, «Спартак» располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на восемь зачётных баллов.