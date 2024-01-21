Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ловчев высказался о позднем выходе «Спартака» из отпуска

21 Января 2024 • 20:14 Комментировать

Футболисты «Спартака» достаточно поздно вышли из зимнего отпуска – 19 января. Комментарий на этот счёт дал ветеран клуба Евгений Ловчев. По его словам, оценить такое решение пока сложно.

«Любой тренер, уходя в отпуск, расписывает, как провести предсезонку, какие игры ему нужны. Я не могу быть объективен, потому что в наше время было по-другому. Мы начинали играть только в апреле, а сейчас раньше. Говорить что-то будем, когда возобновится сезон, по результатам», - цитирует Ловчева Metaratings.

В понедельник «Спартак» отправится на первый зимний учебно-тренировочный сбор в ОАЭ.

Отметим, что после первой части сезона, которая включила в себя восемнадцать туров, «Спартак» располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на восемь зачётных баллов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Ловчев
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Стало известно, какую зарплату «Спартак» готов предложить Джикии Бензема уезжает в АПЛ, Хендерсон уже сбежал, а ЦСКА «подрезал» игрока «Зенита»: главные трансферы недели ​Роналду: «Мне скоро 39, а я обошёл по голам такого молодого зверя, как Холанн» Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе «Реал» решил судьбу Модрича ​Роналду выделил топ-команду Европы, игра которой ему нравится План Саудовской Аравии проваливается и даже Криштиану Роналду не поможет Причина пропуска Месси церемонии ФИФА, Моуринью возглавит «Барселону», а Черчесов отказался от денег – в главных слухах недели Роналду ответил, когда завершит карьеру ​Абаскаля уволят из «Спартака», если он не выполнит две задачи
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании «Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании
Спортивные новости
«Ак Барс» по буллитам одолел «Спартак» «Локомотив» разобрался с «Авангардом» в матче КХЛ «Металлург» справился с «Северсталью» в матче КХЛ Рублёв в пяти сетах победил Де Минаура и пробился в четвертьфинал Australian Open Капризов признан третьей звездой дня в НХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Января
20:27 · Россия. Премьер-лига
«Чемпионство «Спартака» в текущем сезоне станет сенсацией» — Рианчо
20:14 · Россия. Премьер-лига
Ловчев высказался о позднем выходе «Спартака» из отпуска
20:05 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев: У Салтыкова большие перспективы
20:00 · Россия. Премьер-лига
Гладилин поделился советом для Чалова
19:41 · Россия. Премьер-лига
​Семак сообщил, на что смотрит в товарищеских матчах «Зенита»
19:29 · Россия. Премьер-лига
Игрок ЦСКА Роша получил травму в товарищеском матче
19:25 · Россия. Премьер-лига
​Семак рассказал, когда «Зенит» наберёт форму
19:17 · Россия. Премьер-лига
Семак: У «Зенита» нехватка россиян в заявке
19:08 · Россия. Премьер-лига
​Семак оценил выступление новичков «Зенита»
19:04 · Россия. Премьер-лига
​«Краснодар» объявил о продлении контракта с Батчи официально
19:02 · Россия. Премьер-лига
«Абаскалю нужно дать три трансферных окна» — Халилович
18:59 · Россия. Премьер-лига
​Семак оценил ситуацию с уходом Кругового в ЦСКА
18:53 · Россия. Премьер-лига
​Томпсон летит в расположение «Оренбурга» - президент клуба
18:51 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев: Круговой не испытывал радости от футбола в «Зените»
18:45 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: Уход Абаскаля не будет глобальной потерей для «Спартака»
Все новости
Рекомендуем