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Борис Игнатьев: У Салтыкова большие перспективы

21 Января 2024 • 20:05 Комментировать

Известный тренер Борис Игнатьев поделился комментарием о нападающем «Крыльев Советов» Никите Салтыкове, который летом перейдёт в «Локомотив».

В беседе с «Газета.Ру» Игнатьев заявил, что у Салтыкова есть большие перспективы, ведь сейчас он украшает игру «Крыльев Советов», а ранее отлично себя проявлял в «Акроне» и молодежной сборной. Кроме того, в «Локомотиве» уже есть несколько игроков из «Крыльев Советов», которые помогут Салтыкову быстрее адаптироваться, считает специалист.

В нынешней кампании 19-летний нападающий принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет пять ассистов.  

Эксперты портала Transfermark оценивают стоимость Салтыкова в три миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Крылья Советов Борис Игнатьев Никита Салтыков ещё теги
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