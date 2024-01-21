Гладилин поделился советом для Чалова

Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился комментарием о будущем форварда ЦСКА Фёдора Чалова.

Ранее в СМИ сообщалось, что к российскому нападающему проявляют интерес турецкие и французские клубы.

«Турция, конечно, не входит в топ-5 лиг. Но если у игроков есть желание попробовать себя в Европе, то это вполне нормально. Чалову нужно самому принимать решение», — цитирует Гладилина «Газета.Ру».

В сезоне-2023/24 Чалов появился на поле в 26 встречах с учетом всех турниров, в которых 11 раз смог поразить ворота соперников и записал на свой счет три ассиста.

Действующий контракт 25-летнего футболиста с «армейцами» рассчитан до конца этого года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 12 миллионов евро.