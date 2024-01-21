​Семак сообщил, на что смотрит в товарищеских матчах «Зенита»

В воскресенье «Зенит» провёл первый товарищеский матч на зимних сборах. Команда Сергея Семака разгромила самаркандское «Динамо» со счётом 5:1. После игры рулевой питерцев ответил на вопрос, на что он обращает внимание в таких подготовительных играх.

«Мы смотрим за качеством, смотрим за интенсивностью, на то, насколько правильно мы действуем. У нас будет возможность встраивать в нашу игру новичков и смотреть, насколько и сколько мы можем играть интенсивно. Это самое главное – то, на что мы обращаем внимание в таких матчах», - слова Семака приводятся на страницах сайта «Зенита».

Зимние каникулы «Зенит» проводит на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Сергея Семака после восемнадцати сыгранных туров отстаёт на два очка.

Стоит сказать, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти предыдущих сезонов.