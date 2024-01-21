Игрок ЦСКА Роша получил травму в товарищеском матче

Сегодня, 21 января, московский ЦСКА проводит товарищеский матч против оманского «Сохара».

Роша вышел в стартовом составе «армейцев» и находился на поле до 55-й минуты, пока не получил небольшое повреждение. Бразильский футболист оступился на ровном месте и не смог продолжить встречу.

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал пресс-службе «армейцев» о том, что Роша подвернул связку и пропустит всего пару дней.

Контрольный поединок ЦСКА и «Сохара» продолжается в эти минуты. Портал LiveResult проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи, за которой можно следить по данной ссылке.