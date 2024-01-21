​Семак рассказал, когда «Зенит» наберёт форму

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, когда команда наберёт оптимальную форму.

«Думаю, идеальная форма, или по крайней мере хорошая, придёт, когда мы будем готовиться к матчам чемпионата. Я думаю, что игровой тонус, который нужен, будет уже к турниру в Катаре. Игроки должны достичь состояния, которое позволит им играть на протяжении 90 минут», - слова Семака приведены на сайте «Зенита».

Напомним, что в воскресенье «Зенит» провёл первый товарищеский матч на зимних учебно-тренировочных сборах. Команда Сергея Семака обыграла «Динамо» из Самарканда с крупным счётом 5:1.

Добавим, что после восемнадцати туров «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России.