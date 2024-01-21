Семак: У «Зенита» нехватка россиян в заявке

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о нехватке игроков с российским паспортом.

«У нас есть нехватка российских игроков в нашем заявочном листе, поэтому российские игроки — будь то защитник, атакующий игрок или игрок центра поля — нам, конечно, не помешают», — приводит слова специалиста пресс-служба клуба. Также Семак отметил, что у клуба достаточно ресурса для замены игроков со скамейки.

Напомним, что «Зенит» начал подготовку ко второй части сезона с победы над самаркандским «Динамо» со счётом 5:1. «Сине-бело-голубые» находятся на втором месте в турнирной таблице.