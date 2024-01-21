​Семак оценил выступление новичков «Зенита»

В первом товарищеском матче на зимних сборах «Зенит» разгромил «Динамо» из Самарканда со счётом 5:1. Новички «сине-бело-голубых» смогли себя проявить: Педро Энрике забил гол, а Артур отметился голевым пасом. После игры рулевой питерской команды Сергей Семак оценил выступление новобранцев.

«Артуру сложнее пришлось, но по движению он старался, по качеству видно, что это игрок хорошего уровня. Педро сегодня хорошо сыграл, практически без потерь, хорошо открывался, хорошо забил. Педро провёл хороший матч», - слова Семака приведены на официальном сайте «Зенита».

Добавим, что после восемнадцати сыгранных туров «Зенит» располагается на второй позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на два зачётных балла (38 против 36). Чемпионат России возобновится после зимних каникул – в начале марта.