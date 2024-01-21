«Краснодар» официально объявил о продлении трудового соглашения с атакующим полузащитником Жоау Батчи. 25-летний футболист поставил подписи в контракте, рассчитанном на три с половиной года.

Батчи играет за «Краснодар» с сентября 2022 года. С тех пор футболист провёл за «быков» 44 официальных матча, в которых забил четыре гола и отдал шесть результативных передач на партнёров.

После первой части сезона «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В восемнадцати турах команда Владимира Ивича смогли набрать 38 зачётных баллов.