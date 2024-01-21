«Абаскалю нужно дать три трансферных окна» — Халилович

Бывший игрок «Сатурна» Денис Халилович высказался о работе Гильермо Абаскаля на посту главного тренера московского «Спартака».

«Абаскалю нужно дать три трансферных окна, чтобы он мог привести нужных игроков, подготовить их должным образом. В сжатые сроки невозможно получить все и сразу», — приводит слова Халиловича «РБ Спорт».

Напомним, 34-летний испанец возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. По итогам прошлого сезона «красно-белые» завоевали бронзовые медали Российской премьер-лиги и добрались до полуфинала Кубка страны.

В текущем розыгрыше РПЛ «Спартак» идет на пятой строчке, набрав 30 очков в 18 турах.