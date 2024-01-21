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​Семак оценил ситуацию с уходом Кругового в ЦСКА

21 Января 2024 • 18:59 Комментировать

На днях было объявлено о том, что Данил Круговой с лета будет играть за ЦСКА. После этого «Зенит» перевёл 25-летнего защитника во вторую команду. Сергей Семак, главный тренер «сине-бело-голубых», ответил на вопрос, как он оценивает ситуации с уходом Кругового в другую команду.

«Абсолютно нормально. Это спорт, это футбол. У него заканчивается контракт – не смогли договориться. Что касается того, что его перевели в «Зенит-2», то это тоже прерогатива клуба», - слова Семака приводятся на сайте «Зенита».

Семак добавил, что у «Зенита» есть футболисты, способные заменить Кругового.

Напомним, что в воскресенье «Зенит» разгромил «Динамо» из Самарканда в первом товарищеском матче на зимних сборах.

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ЦСКА Москва Зенит Сергей Семак Данил Круговой ещё теги
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