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​Томпсон летит в расположение «Оренбурга» - президент клуба

21 Января 2024 • 18:53 Комментировать

Василий Еремякин, который занимает должность президента «Оренбурга», высказался о ситуации с переходом атакующего полузащитника Хорди Томпсона из «Коло-Коло». По словам функционера, 19-летний чилиец уже летит в расположение клуба.

«Хорди находится на борту самолёта и вылетает с минуты на минуту или даже уже вылетел для того, чтобы пройти медосмотр в Турции и присоединиться к команде», - цитирует Еремякина «Спорт-Экспресс».

Хорди Томпсон оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 800 тысяч евро.

После первой части сезона «Оренбург» располагается на 14-й позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, то есть находится в зоне стыковых игр.

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Коло-Коло Оренбург Василий Еремякин трансферы футбола - зима 2024 Хорди Томпсон ещё теги
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