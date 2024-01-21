​Томпсон летит в расположение «Оренбурга» - президент клуба

Василий Еремякин, который занимает должность президента «Оренбурга», высказался о ситуации с переходом атакующего полузащитника Хорди Томпсона из «Коло-Коло». По словам функционера, 19-летний чилиец уже летит в расположение клуба.

«Хорди находится на борту самолёта и вылетает с минуты на минуту или даже уже вылетел для того, чтобы пройти медосмотр в Турции и присоединиться к команде», - цитирует Еремякина «Спорт-Экспресс».

Хорди Томпсон оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 800 тысяч евро.

После первой части сезона «Оренбург» располагается на 14-й позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, то есть находится в зоне стыковых игр.