Борис Игнатьев: Круговой не испытывал радости от футбола в «Зените»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев оценил решение игрока «Зенита» Данила Кругового перейти в ЦСКА.

«Как только футболист не получает достаточного количества игрового времени, он перестает получать удовольствие и начинает тосковать. Думаю, что Круговой в последнее время в «Зените» не испытывал радости от футбола, отчего и принял решение уйти в ЦСКА», — приводит слова эксперта «Газета.Ru».

По мнению специалиста, зарплата и иные привилегии не являются приоритетом для игроков при отсутствии игровой практики.

Напомним, что Круговой перейдёт в ЦСКА после завершения нынешнего сезона из-за истечения контракта с «Зенитом». Воспитанник петербургского футбола проведёт вторую часть сезона в дубле нынешнего клуба.