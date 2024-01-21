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Дьяков: Уход Абаскаля не будет глобальной потерей для «Спартака»

21 Января 2024 • 18:45 Комментировать

Бывший игрок «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков высказался о возможном уходе Гильермо Абаскаля из московского «Спартака».

«Сказать, что это будет глобальная потеря для «Спартака» нельзя. Поэтому уйдёт, значит уйдёт, думаю, если Абаскаль уйдёт, то ни московский «Спартак», ни российский футбол ничего не потеряют», — приводит слова эксперта Vprognoze.ru.

Также Дьяков выразил мнение, что слухи об уходе испанского специалиста в «Кадис» не являются достоверными, поскольку для тренера бессмысленно переходить в близкий к вылету клуб.

Напомним, что Абаскаль возглавил «Спартак» в 2022 году. В нынешнем сезоне «красно-белые» находятся на пятом месте в турнирной таблице.

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Спартак Москва Виталий Дьяков Гильермо Абаскаль ещё теги
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