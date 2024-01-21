Семак: «Нам нужно было почувствовать игровой тонус»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался после крупной победы своей команды над «Динамо» из Самарканда.

Товарищеская встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу коллектива из Санкт-Петербурга. Эта игра стала первой для «Зенита» в 2024 году.

«Какие-то моменты понравились, какие-то — нет, но нам нужно было почувствовать игровой тонус. Будем смотреть и давать возможность всем играть. Для первого матча есть неплохие моменты, но есть и моменты для анализа», — цитирует Семака пресс-служба «сине-бело-голубых».

Следующий товарищеский матч «Зенита» запланирован на 24 января. В этот день команда Семака должна встретиться с южнокорейским клубом «Чонбук Моторс».