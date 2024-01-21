Медведев: Педро будет прогрессировать в каждом матче

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался об игре бразильского форварда Педро.

«Педро хорошо проявил себя в ряде эпизодов, даже с поправкой на силу соперников, забил хороший гол. Уверен, что он будет прогрессировать с каждым появлением на поле», — рассказал функционер в интервью «РБ Спорт».

17-летний игрок дебютировал в составе «сине-бело-голубых» в товарищеском матче против самаркандского «Динамо» со счётом 5:1. Экс-игрок «Коринтианса» стал автором одного из забитых мячей в прошедшей встрече в ОАЭ.