Пономарёв оценил игру «Зенита» в матче с самаркандским «Динамо»

Футбольный эксперт Владимир Пономарёв высказался после крупной победы «Зенита» над «Динамо» из Самарканда.

Товарищеская встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу российского клуба.

«Мне понравился этот матч, а «Зенит» показал очень содержательную игру. Тем не менее, конечно, нужно отметить, что самаркандское «Динамо» намного слабее: они все позволяли делать сопернику», — цитирует Пономарёва Rusfootball.

Авторами забитых мячей в составе «Зенита» стали Марио Фернандес, Маркус Вендел, Андрей Мостовой, Дмитрий Васильев и Энрике Педро.

Следующим соперником команды Сергея Семака станет южнокорейский «Чонбук Моторс».