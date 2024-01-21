Андрей Мостовой: Артур похож на Малкома

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой высказался о новичке команды Артуре.

21 января «сине-бело-голубые» разгромили в товарищеском матче «Динамо» Самарканд со счётом 5:1.

«Понравился, в принципе. Хорошо себя показывал — я бы сказал, в стиле Малкома. Похожий игрок — левоногий, действует на правом фланге атаки. Разгонял атаки, делал хорошие подачи», — цитирует Мостового пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Напомним, 25-летний Артур перебрался в «Зенит» в текущее трансферное окно. За бразильского футболиста «сине-бело-голубые» выложили «Палмейрасу» порядка 15 миллионов евро.