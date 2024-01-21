Андрей Мостовой: Для меня важно на сборах отличаться результативными действиями

Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал победу над самаркандским «Динамо» в товарищеском матче.

«Для меня важно на сборах отличаться результативными действиями, голами, тем более в первом матче. Начать — и, дай бог, чтобы дальше так и пошло», — рассказал вингер в беседе с пресс-службой клуба. Также Мостовой рассказал, что спокойно относится к допущенным ошибкам в первой игре сборов против самаркандского «Динамо».

Напомним, что подопечные Сергея Семака начали тренировочный лагерь в ОАЭ с победы со счётом 5:1. Мостовой отметился забитым мячом.