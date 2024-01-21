​Два игрока «Зенита» могут перейти в «Сочи»

«Сочи» работает над усилением своего состава. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», сочинский клуб проявляет интерес к полузащитнику Александру Коваленко из «Зенита». Рулевой питерской команды Сергей Семак после первого зимнего сбора решит, отпускать Коваленко в «Сочи» или нет. При этом сам 20-летний игрок настроен во второй части сезона бороться за место в «Зените».

Также источник пишет о том, что «Зенит» на «Сочи» может сменить полузащитник Алексей Сутормин. А вот Александр Ерохин по такому маршруту не проследует.

Добавим, что «Сочи» на текущий момент занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги.