Зиньковский: «У нас достаточно времени, чтобы набрать форму»

Нападающий московского «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал поздний выход команды из отпуска.

«Шесть недель — не много для отпуска. Разница в одну неделю или пять дней с несколькими командами. Вполне достаточно времени до первого матча, чтобы набрать форму», — заявил Зиньковский «Чемпионату».

В текущем сезоне 27-летний футболист принял участие в 24 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и стал автором одной результативной передачи.

Первым соперником «Спартака» в РПЛ после зимней паузы станет «Зенит». Встреча между командами пройдет в начале марта.